City Desk
BSB jail roster for October 1, 2018
BOOKED
Prisoner / DOB / SocSec / Agency# Booked Booking# Pod Hold For / Bond Release
KERR, CAROL ANN 10/01/2018-00:12218AR0002076 W/H/01 BUTTE CITY COUR -
12/11/1984 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 0 Days 770.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-8-102 FAILURE TO DISPERSE, MISDEM
MADSEN, ANGELA MARIE 09/30/2018-22:58218AR0002075 H2/02 BUTTE DISTRICT -
08/21/1986 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801590 1 Days 30000.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
EAGLE, TONI DELORES 09/30/2018-20:55218AR0002074 PC/01 BUTTE CITY COUR -
07/19/1980 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 1 Days 185.00
45-8-101 DISORDERLY CONDUCT, MISDEM (C)
TUCKER, SHELLY RANEE 09/29/2018-17:05218AR0002071 H2/01 BUTTE JUSTICE -
05/07/1971 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 2 Days 0.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-6-204 AGGRAVATED BURGLARY, FELONY
DELUNA, ROBERT ANTHONY 09/29/2018-16:55218AR0002070 D/02 BUTTE JUSTICE -
04/11/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 2 Days 0.00
45-6-204 AGGRAVATED BURGLARY, FELONY
PALMER, JACKSON DAVID 09/28/2018-19:55218AR0002067 F/05 BUTTE JUSTICE-P -
05/15/1989 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801584 3 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
TOLEDO, RUBIN 09/28/2018-18:00218AR0002066 F/06 BUTTE CITY COUR -
03/24/1981 ********* ON-SITE ARREST (CUSTODY) 3 Days 520.00
45-6-202 CRIMINAL TRESPASS TO VEHICLE, MISDEM
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
HERRELL, ZACK CAINE 09/28/2018-15:10218AR0002065 C/01 BUTTE JUSTICE / -
03/08/1975 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801583 3 Days 0.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
TOTAL 8
ON HAND
Prisoner / DOB / SocSec / Agency# Booked Booking# Pod Hold For / Bond Release
MARQUART, CATHERINE MARIE 09/27/2018-23:33218AR0002063 A/08 BUTTE JUSTICE-K -
08/19/1985 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801580 4 Days 100000.00
45-7-206 TAMPERING WITH WITNESSES, FELONY
MONTOYA, VANETTA JOSIE 09/27/2018-17:25218AR0002060 MIN/13 GALLATIN COUNTY -
09/30/1973 ********* OTHER ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801586 4 Days 750.00
ZZZ-OOJMISD OUT OF JURISDICTION - MISD, MISDEM
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
45-6-203 CRIMINAL TRESPASS TO PROPERTY, MISDEM
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
WAIT, KELLY STERLING 09/27/2018-16:16218AR0002058 F/07 AP&P HEARING -
09/24/1978 ********* APAP ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801577 4 Days 0.00
45-6-301 THEFT, SHOPLIFT, MISDEM (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
MULCAHY, ZAKKERY JAMES 09/27/2018-15:25218AR0002059 E/04 BUTTE DISTRICT- -
03/29/1992 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801576 4 Days 50750.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
RIOJAS, JULIE MARIA 09/27/2018-14:49218AR0002057 H4/01 BUTTE JUSTICE-K -
03/22/1979 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801575 4 Days 25000.00
45-5-206 PFMA - SERIOUS BODILY INJURY, FELONY
45-6-204 AGGRAVATED BURGLARY, FELONY
TONKIN, TODD JUSTIN 09/27/2018-13:55218AR0002056 H1/02 BUTTE CITY COUR -
09/12/1974 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4 Days 855.00
45-8-101 DISORDERLY CONDUCT, MISDEM (C)
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
IVERSON, KRISTIE LYNN 09/27/2018-09:45218AR0002054 A/07 SERVING SENTENC 10/27/2018-06:00
04/16/1993 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4 Days 0.00 SCHEDULED
ZZZ-SENTENCE SERVING SENTENCE, MISDEM
COBELL, COLBY JOHN 09/26/2018-14:58218AR0002049 B/05 BUTTE JUSTICE-K -
05/15/1983 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801567 5 Days 20000.00
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
45-6-203 CRIMINAL TRESPASS TO PROPERTY, MISDEM
RASMUSSEN, CHRISTOPHER LEE 09/26/2018-12:00218AR0002046 F/08 BUTTE CITY / JU -
05/23/1983 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 5 Days 5500.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
MANERS, JAKOB BRIAN 09/25/2018-23:34218AR0002043 F/04 WASHINGTON ST / -
06/26/1992 ********* BSBLED WARRANT 470018I01564 6 Days 21500.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
BERKOPEC, ROBERT MATTHEW 09/25/2018-23:33218AR0002042 E/17 BUTTE JUSTICE / -
03/13/1981 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801563 6 Days 15000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
CLELAND, CLAYTON LEWIS LAWSON 09/24/2018-19:11218AR0002036 B/06 BUTTE JUSTICE/J -
06/22/1981 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801587 7 Days 13000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
ZZZ-OOJMISD OUT OF JURISDICTION - MISD, MISDEM
DRISCOLL, RAYMOND JOSEPH 09/21/2018-23:39218AR0002029 F/17 BUTTE CITY-MCCA 10/21/2018-06:00
09/09/1987 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801555 10 Days 0.00 SCHEDULED
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
WEBER, TYLIN JAMES 09/21/2018-12:55218AR0002026 F/16 BUTTE JUSTICE-K -
01/16/1979 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801552 10 Days 75000.00
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
WHITAKER, JAMES WILLIAM 09/21/2018-07:09218AR0002024 E/03 BUTTE JUSTICE-K -
06/16/1970 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801550 10 Days 16000.00
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
WHALEY, JAZMAN BERTHA ANN 09/21/2018-06:31218AR0002023 A/23 BUTTE CITY/JUST -
06/20/1982 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801549 10 Days 15000.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-6-204 BURGLARY, RESIDENCE, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-6-301 THEFT, SHOPLIFT, MISDEM (B)
LINCE, JENNIFER ROSE 09/19/2018-17:15218AR0002015 A/16 BUTTE DISTRICT/ -
04/28/1983 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801541 12 Days 26000.00
ZZZ-OOJMISD OUT OF JURISDICTION - MISD, MISDEM
ZZZ-MHPWAR MONTANA HIGHWAY PATROL WARRANT, MISDEM
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
MORSETTE, MICHAEL DAVID 09/19/2018-01:04218AR0002009 MIN/09 BUTTE DISTRICT -
09/02/1984 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801536 12 Days 60000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
HARRISON, GAVEN LEE 09/19/2018-00:38218AR0002008 C/05 BUTTE CITY-MCCA 10/03/2018-06:00
01/24/1991 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801537 12 Days 0.00 SCHEDULED
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
61-3-315 OPERATING W/EXPIRED PLATES, MISDEM
61-6-301 NO LIABILITY INSURANCE IN EFF., MISDEM (A)
61-11-213 HABITUAL OFFENDER OPER. VEH, MISDEM
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
SUTTON, ZACHARY BASS 09/18/2018-11:16218AR0002000 C/06 ADULT PROBATION -
08/20/1990 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700L1801530 13 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
FELSMAN, SHIRLEY ANN 09/13/2018-19:40218AR0001968 A/19 BUTTE CITY/BUTT -
06/02/1986 ********* ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801502 18 Days 30000.00
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
61-8-465 AGGRAVATED DUI, MISDEM
SHAY, ZACHARY RORY 09/13/2018-12:48218AR0001965 D/01 BUTTE JUSTICE/A -
07/05/1991 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 18 Days 36395.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
ZZZ-OOJMISD OUT OF JURISDICTION - MISD, MISDEM
ZZZ-OOJMISD OUT OF JURISDICTION - MISD, MISDEM
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
HUDSON, ROBERT WAYNE 09/11/2018-15:50218AR0001946 C/09 BUTTE JUSTICE -
08/27/1966 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801490 20 Days 50000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-6-101 CRIMINAL MISCHIEF, MISDEM
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
45-6-204 BURGLARY, NON-RESIDENCE, FELONY
EGGLESTON, NATHAN EARL 09/09/2018-13:35218AR0001935 C/10 BUTTE CITY-MCCA -
01/15/1979 ********* OTHER ON-SITE ARREST (CUSTODY) 22 Days 5000.00
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-6-102 NEGLIGENT ARSON (ATTEMPT), MISDEM
ORTIZ-CABRERA, RONALD EDWIN 09/07/2018-12:25218AR0001919 MIN/06 BUTTE JUSTICE-W -
10/12/1981 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801472 24 Days 50000.00
45-5-212 ASSAULT ON MINOR, FELONY
SHIELDS, DARRELL MARTIN 09/06/2018-16:18218AR0001913 C/08 MSP -
09/27/1965 ********* OTHER WARRANT 4700I1801467 25 Days 10000.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
FISHER, BRITNEY LYNN 09/03/2018-13:55218AR0001881 MIN/10 BUTTE DISTRICT- -
06/06/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONENEEDED 28 Days 0.00
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
BABNIK, MATEVZ 09/01/2018-22:55218AR0001870 B/04 BUTTE JUSTICE-K -
06/19/1984 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801434 30 Days 20000.00
45-5-206 PFMA - SERIOUS BODILY INJURY, FELONY
ARRANTS, MICHAEL RAY 08/31/2018-15:39218AR0001858 C/02 BUTTE DISTRICT- -
02/16/1964 ********* BSBLED WARRANT NONENEEDED 31 Days 30000.00
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
HARRIS-LAKEY, CODY JAYLENE 08/28/2018-21:00218AR0001836 A/18 BUTTE JUSTICE / -
11/16/1981 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801409 34 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
ASCHEMAN, CLIFFORD WYATT 08/28/2018-19:21218AR0001834 E/07 BUTTE DISTRICT- -
10/13/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801408 34 Days 25000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, FELONY
LESTER, WILLIAM LEE 08/28/2018-11:30218AR0001827 B/01 BUTTE DISTRICT- -
06/21/1978 ********* BSBLED WARRANT 4700H1801403 34 Days 0.00
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
PECK, JOHN MICHAEL 08/26/2018-20:46218AR0001818 C/13 BUTTE CITY / JU -
09/13/1983 ********* BSBLED WARRANT 36 Days 26000.00
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
61-8-301 RECKLESS DRIVING, MISDEM (A)
61-8-302 CARELESS DRIVING, MISDEM
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
61-8-316 FLEEING FROM/ELUDING POLICE, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
RICE, SAMANTHA MARIE 08/26/2018-20:16218AR0001817 A/01 BUTTE DITRICT C -
03/04/1990 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 36 Days 40000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, FELONY
DAGEN, BRANDON KENNETH 08/26/2018-16:09218AR0001813 C/04 BUTTE JUSTICE-W -
05/31/1990 ********* BSBLED WARRANT 4700H1801392 36 Days 5500.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
WHITE, LARRY JASON 08/24/2018-17:03218AR0001801 B/11 BUTTE DISTRICT- -
05/06/1971 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801401 38 Days 50585.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-5-201 ASSAULT, W/CUTS/BROKEN BONES, MISDEM
45-5-213 ASSAULT WITH WEAPON, FELONY
PHILLIPS, TINA MARIE 08/24/2018-10:20218AR0001797 A/22 YELLOWSTONE COU -
06/10/1983 ********* BSBLED WARRANT NONENEEDED 38 Days 0.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
45-5-210 ASSAULT PEACE OFFC - AGG/INJ, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
ZZZ-OOJHOLD OUT OF JURISDICTION HOLD, FELONY
MEDINA, FRANK RUEBEN 08/21/2018-14:40218AR0001776 E/08 BUTTE JUSTICE C -
06/27/1980 ********* BSBLED WARRANT 4700H1801367 41 Days 95000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
45-6-204 BURGLARY, NON-RESIDENCE, FELONY
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
ALLEN, JOSHUA DAVID 08/21/2018-09:30218AR0001775 F/14 BUTTE DISTRICT- -
11/08/1983 ********* DOC WARRANT 4700H1801371 41 Days 196085.00
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
45-5-206 PFMA - SERIOUS BODILY INJURY, FELONY
45-5-206 PFMA - SERIOUS BODILY INJURY, FELONY
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-7-303 OBSTRUCTING JUSTICE, MISDEM (D)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
SALGADO, JAZMINE SEVERINA 08/19/2018-13:06218AR0001766 A/06 MWP -
04/29/1991 ********* AO3014338ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801357 43 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
CASEY, SHANE JACOB 08/16/2018-11:55218AR0001750 MIN/04 BUTTE DISTRICT- -
01/22/1993 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 46 Days 60000.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
45-5-401 ROBBERY, FELONY
45-6-204 AGGRAVATED BURGLARY, FELONY
45-6-202 CRIMINAL TRESPASS TO VEHICLE, MISDEM
HETTENHOUSER, JEREMY ALAN 08/15/2018-12:09218AR0001751 MIN/01 MSP -
07/14/1986 ********* DOC WARRANT 4700H1801340 47 Days 0.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
RUCKDASCHEL, DAVID SAMUEL 08/13/2018-08:50218AR0001737 F/03 BUTTE DISTRICT- -
01/13/1970 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801330 49 Days 15500.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
RUBUSCH, GARY WILLIAM 08/12/2018-23:15218AR0001735 F/10 BUTTE JUSTICE-K -
06/01/1978 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801328 50 Days 15000.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-6-101 CRIMINAL MISCHIEF, FELONY
45-6-203 CRIMINAL TRESPASS TO PROPERTY, MISDEM
45-6-204 BURGLARY, NON-RESIDENCE, FELONY
RODRIGUEZ, MASON LEE 08/10/2018-17:25218AR0001714 B/08 BUTTE DISTRICT- -
03/23/1998 ********* BSBLED WARRANT 4700H1801309 52 Days 25000.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
ASHLEY, TANISHA LASHAY 08/09/2018-17:42218AR0001707 A/15 MWP -
05/27/1978 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801303 53 Days 0.00
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
VALDEZ, VERNON WAYNE 08/09/2018-11:46218AR0001702 E/01 BUTTE DISTRICT- -
06/04/1990 ********* BSBLED WARRANT 4700H1801299 53 Days 50000.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, FELONY
LEBEL, STEVEN ROBERT 08/03/2018-14:00218AR0001658 F/09 BUTTE DISTRICT- -
12/03/1965 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801263 59 Days 11500.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-OOJMISD OUT OF JURISDICTION - MISD, MISDEM
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
DUDLA, NICHOLAS WAYNE 07/31/2018-22:55218AR0001633 B/07 BUTTE DISTRICT- -
06/06/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700H1801250 62 Days 100000.00
45-5-206 PFMA - SERIOUS BODILY INJURY, MISDEM
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
BERRY, KAYLEE JADEN 07/29/2018-22:10218AR0001617 H3/01 BUTTE DISTRICT- -
05/04/1996 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 64 Days 50000.00
45-6-202 CRIMINAL TRESPASS TO VEHICLE, MISDEM
45-6-204 BURGLARY, RESIDENCE, FELONY
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
RISHER, ANTHONY JOSEPH 07/25/2018-15:20218AR0001581 E/02 BUTTE DISTRICT- -
12/25/1986 ********* BSBLED WARRANT 4700G1801193 68 Days 0.00
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
THOMAS, MICHAEL WADE 07/20/2018-14:30218AR0001552 C/07 BUTTE DISTRICT- -
10/06/1992 ********* AO-3019214ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONENEEDED 73 Days 0.00
45-7-306 ESCAPE, FELONY
CRAWFORD, ROBERT LEE 07/19/2018-01:53218AR0001543 E/11 BUTTE DISTRICT -
12/17/1964 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700G1801210 74 Days 10000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
45-8-313 UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM, FELONY
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
BAKER, ROBERT FRANK JR 07/18/2018-17:15218AR0001538 E/12 BUTTE DISTRICT -
02/14/1988 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700G1801162 75 Days 0.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
RISHER, TYRONE LEE 07/18/2018-16:45218AR0001539 E/10 KRUEGER / GRANI -
12/14/1983 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700G1801161 75 Days 100000.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, FELONY
SHORT, KOLT WAYNE 07/17/2018-14:20218AR0001525 F/02 BUTTE DISTRICT- -
08/20/1990 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700G1801155 76 Days 25000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
BURNEY, LINDSEY COLET 07/13/2018-16:45218AR0001487 A/11 BUTTE DISTRICT- -
08/17/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONENEEDED 80 Days 0.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
CALHOUN, CHERYL MARIE 07/05/2018-21:15218AR0001431 A/13 DOC- PASSAGES A -
09/01/1959 ********* DOC WARRANT 4700G1801087 88 Days 0.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
BURCH, ANYSSA MARIE 07/05/2018-13:57218AR0001424 A/02 BUTTE DISTRICT- -
02/24/1997 ********* BSBLED WARRANT 4700G1801091 88 Days 20000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, FELONY
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
JOHNSON, TYLER BANE 07/04/2018-09:26218AR0001416 F/12 BUTTE DISTRICT- -
07/25/1982 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700G181072 89 Days 125000.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
JOHNSON, CHARLES LOUIS 07/02/2018-12:15218AR0001402 MIN/08 BUTTE DISTRICT- -
05/05/1992 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700G1801092 91 Days 50000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
45-6-325 FORGERY/COUNTERFEIT, MISDEM
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
FURY, RAVEN FRANCIS 06/26/2018-13:40218AR0001351 A/14 BUTTE DISTRICT -
05/11/1982 ********* BSBLED WARRANT 4700F1801025 97 Days 100000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
BALTEZAR, BRYCE WAYNE 06/21/2018-02:25218AR0001320 B/13 BUTTE DISTRICT- -
08/03/1994 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700F1801004 102 Days 40000.00
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
61-8-301 RECKLESS DRIVING, MISDEM (A)
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, FELONY (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
61-8-316 FLEEING FROM/ELUDING POLICE, MISDEM
EVANS, JODY DOUGLAS 06/07/2018-13:50218AR0001218 E/13 BUTTE DISTRICT- -
07/27/1974 ********* BSBLED WARRANT 4700G1801209 116 Days 100000.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
TARKALSON, TREY MICHAEL CURTIS 05/31/2018-21:25218AR0001163 B/10 BUTTE DISTRICT -
01/16/1997 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1800899 123 Days 50585.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
SEARLE, JOLENE MARIE 05/31/2018-17:15218AR0001162 A/04 PASSAGES PROGRA -
02/01/1988 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1800898 123 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
CASTRO, JUAN ALBERTO 05/28/2018-21:58218AR0001134 F/15 BUTTE DISTRICT- -
06/24/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1800876 126 Days 55000.00
61-5-102 DRIVING W/OUT VALID D/L, MISDEM (A)
61-8-401 DUI DRUGS OR ALCOHOL, MISDEM
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
61-7-106 HIT AND RUN, UNATTENDED VEHICL, MISDEM
61-8-316 FLEEING FROM/ELUDING POLICE, MISDEM
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
SMITH, CHELSEA CAITLIN 05/21/2018-11:10218AR0001068 A/03 DOC -
08/30/1995 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONNEEDED 133 Days 0.00
45-6-306 THEFT OF COMMUNICATIONS SVC, MISDEM (B)
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
BERG, KHIANA NICOLE 05/18/2018-15:15218AR0001056 A/10 YELLOWSTONE COU -
07/06/1995 ********* OTHER ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONENEEDED 136 Days 0.00
45-5-210 ASSAULT PEACE OFFC - AGG/INJ, FELONY
45-5-210 ASSAULT PEACE OFFC - AGG/INJ, FELONY
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
VAUGHN, ROY MICHAEL 05/17/2018-16:50218AR0001045 MIN/05 BUTTE JUSTICE/D -
11/03/1953 ********* BSBLED WARRANT 4700E1800817 137 Days 25000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-5-220 STALKING, FELONY (C)
SCHNEIDER, NATHAN KEANE 05/16/2018-06:15218AR0001028 F/01 BUTTE DISTRICT -
08/23/1977 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 138 Days 0.00
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
45-6-204 BURGLARY, NON-RESIDENCE, FELONY
CASTILLO, VIDAL JOSEPH 04/29/2018-23:55218AR0000920 B/03 BUTTE JUSTICE / -
10/02/1982 ********* AO3017472ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1800722 155 Days 25000.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
TROTTIER, ROSELYN 04/25/2018-15:52218AR0000897 MED1/01 BUTTE DISTRICT/ -
08/07/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1800703 159 Days 6942.50
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
STANDINGELK, CARL JAMES 04/25/2018-06:21218AR0000891 E/09 DOC -
10/22/1984 ********* DOC WARRANT 4700D1800698 159 Days 1000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, FELONY
FISHER, THOMAS CHARLES 04/20/2018-11:30218AR0000858 MIN/07 BUTTE DISTRICT- -
07/19/1976 ********* BSB ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1800669 164 Days 150000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-MHPWAR MONTANA HIGHWAY PATROL WARRANT, MISDEM
WILKIE, TARA JANELLE 04/16/2018-11:53218AR0000821 MED2/01 DOC -
01/06/1991 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801525 168 Days 0.00
ZZZ-OOJHOLD OUT OF JURISDICTION HOLD, FELONY
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
45-6-204 AGGRAVATED BURGLARY, FELONY
45-6-204 BURGLARY, RESIDENCE, FELONY
45-6-103 ARSON, FELONY
SMITH, SAM TRAMMELL 04/13/2018-02:10218AR0000810 B/09 BUTTE DISTRICT -
10/18/1980 ********* BSBLED WARRANT 4700D1800638 171 Days 6000.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (B)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (B)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
WERNER, ZANE RAYMOND 04/12/2018-11:40218AR0000805 C/12 BUTTE DISTRICT- -
05/17/1983 ********* BSBLED WARRANT 4700D1800629 172 Days 0.00
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
PELLY, GEORGE FRANKLIN 04/04/2018-16:05218AR0000731 C/11 BUTTE DISTRICT/ -
05/02/1964 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D180090 180 Days 105233.00
ZZZ-MHPWAR MONTANA HIGHWAY PATROL WARRANT, MISDEM
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
45-5-206 PFMA - REASONABLE APPREHENSION, FELONY
GILL, STEVEN RICHARD 04/02/2018-14:10218AR0000709 E/14 BUTTE DISTRICT -
06/23/1977 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1800554 182 Days 0.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
HARRISON, DYLAN JO 03/28/2018-00:35218AR0000674 C/03 BUTTE DISTRICT -
05/02/1994 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1800525 187 Days 20000.00
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
RIVERS, JEREMY MICHAEL 03/21/2018-09:53218AR0000622 E/15 BUTTE DISTRICT- -
03/31/1977 ********* BSBLEA ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1800349 194 Days 0.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-101 CRIM SALE OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (A)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, FELONY (F)
KAHLE, LAWRENCE HOWARD 03/20/2018-14:32218AR0000614 E/05 BUTTE DISTRICT -
10/08/1966 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1800467 195 Days 50000.00
45-6-325 FORGERY/COUNTERFEIT, FELONY
MASCARENAS, ROSE JAE 03/13/2018-17:50218AR0000549 A/05 BUTTE DISTRICT -
02/01/1991 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1800412 202 Days 1000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
BATES, MARIAH ELIZABETH 03/13/2018-17:23218AR0000548 A/12 BUTTE DISTRICT- -
01/29/1996 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1800410 202 Days 5500.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, VIOL
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
MATTIX, GARY EDWARD 02/18/2018-02:33218AR0000370 E/16 DOC -
08/11/1987 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1800507 225 Days 0.00
ZZZ-SENTENCE SERVING SENTENCE, FELONY
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL
45-6-205 POSSESSION OF BURGLARY TOOLS, MISDEM
45-5-213 ASSAULT WITH WEAPON, FELONY
45-8-313 UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM, FELONY
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
SOTO, RICKY ANDREW 02/16/2018-14:14218AR0000355 E/06 BUTTE DISTRICT- -
06/12/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700B1800265 227 Days 85500.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL
MCLAUGHLIN, SEAN TERRANCE 02/14/2018-20:40218AR0000341 B/02 BUTTE DISTRICT- -
12/28/1979 ********* OTHER ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700B1800255 229 Days 10000.00
45-5-206 PFMA - SERIOUS BODILY INJURY, FELONY
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
LOPEZ, JULIO MARCO 02/05/2018-12:54218AR0000281 F/11 BUTTE DISTRICT- -
03/16/1995 ********* BSBLED WARRANT 4700B1800205 238 Days 0.00
45-6-204 BURGLARY, RESIDENCE, FELONY
45-6-204 BURGLARY, RESIDENCE, FELONY
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
HOUSER, JEREMY ALAN 01/15/2018-07:20218AR0000108 F/13 BUTTE DISTRICT -
03/02/1982 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700A1800092 259 Days 58000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL
61-8-316 FLEEING FROM/ELUDING POLICE, MISDEM
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
LARSON, EARL RUSSELL 12/08/2017-15:50217AR0002398 B/12 BUTTE DISTRICT- -
04/26/1994 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700L1701987 297 Days 50000.00
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
SMITH, ATHENA LYNN 10/25/2017-06:50217AR0002102 A/24 BUTTE JUSTICE-K -
02/02/1987 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700K1701845 341 Days 22000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
45-6-301 THEFT, SHOPLIFT, MISDEM (B)
45-5-210 ASSAULT PEACE OFFC - NO INJ, FELONY
45-8-101 DISORDERLY CONDUCT, MISDEM (C)
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-6-301 MOTOR VEHICLE THEFT, FELONY (B)
45-6-204 BURGLARY, NON-RESIDENCE, FELONY
AMPHY, JAQUE MARKESE 09/09/2017-17:25217AR0001809 D/03 BUTTE DISTRICT- -
07/19/1990 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 387 Days 6100.00
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-8-101 DISORDERLY CONDUCT, MISDEM (C)
45-5-210 ASSAULT PEACE OFFC - NO INJ, FELONY
HOWER, BRIAN BRUCE 08/03/2017-20:15217AR0001556 MIN/02 BUTTE DISTRICT- -
08/10/1961 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1701631 424 Days 50000.00
45-5-213 ASSAULT WITH WEAPON, FELONY
45-5-213 ASSAULT WITH WEAPON, FELONY
WILSON, MICHAEL DONOVEN 06/26/2017-18:10217AR0001262 MIN/03 MSP -
06/19/1975 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700F1701046 462 Days 0.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-5-507 INCEST, FELONY
TOTAL 95
RELEASED
Prisoner / DOB / SocSec / Agency# Booked Booking# Pod Hold For / Bond Release
EAGLE, TONI DELORES 09/30/2018-13:25218AR0002073 H2/02 BUTTE CITY 09/30/2018-17:38
07/19/1980 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801589 0 Days 185.00 09/30/2018
45-8-101 DISORDERLY CONDUCT, MISDEM (C)
VOSS, JEANETTE LYNN 09/29/2018-22:55218AR0002072 H2/02 BUTTE CITY COUR 09/30/2018-00:33
03/27/1985 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801588 1 Days 285.00 09/30/2018
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
WRIGHT, ANTHONY THOMAS 09/28/2018-23:40218AR0002069 F/05 BUTTE CITY COUR 09/29/2018-00:35
01/18/1998 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801585 1 Days 185.00 09/29/2018
45-8-102 FAILURE TO DISPERSE, MISDEM
ARCANGELI, ISABELLA SOPHIE 09/28/2018-00:35218AR0002064 MIN/14 BUTTE CITY 09/28/2018-03:06
11/29/1998 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801581 0 Days 245.00 09/28/2018
61-3-312 OPERATING WITHOUT CURRENT REGI, MISDEM (A)
61-8-410 DUI UNDER 21 BAC .02 GREATER, MISDEM
MANCHACA, CHRISTIAN BLAKE 09/27/2018-20:05218AR0002062 F/08 BUTTE JUSTICE-K 09/28/2018-13:58
05/09/2000 ********* MHP ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801579 1 Days 0.00 09/28/2018
61-8-401 DUI DRUGS OR ALCOHOL, MISDEM
61-8-309 SPEEDING, MISDEM (A)
ONEAL, CODY TANNER 09/26/2018-18:18218AR0002051 H1/01 BUTTE PROBATION 09/28/2018-14:01
08/23/1987 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801569 2 Days 0.00 09/28/2018
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
JOHNSON, MARCELL SCOTT 09/26/2018-16:24218AR0002050 H1/02 YELLOWSTON COUN 09/28/2018-00:27
01/28/1979 ********* AO47478 WARRANT 4700I1801568 2 Days 755.00 09/28/2018
61-6-301 NO LIABILITY INSURANCE IN EFF., MISDEM (A)
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
ZZZ-MHPWAR MONTANA HIGHWAY PATROL WARRANT, MISDEM
LEHTO, KRISTOPHER GENE 09/26/2018-11:16218AR0002045 F/18 BUTTE CITY-MCCA 09/30/2018-17:42
04/30/1991 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801566 4 Days 1000.00 09/30/2018
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
45-6-301 THEFT, SHOPLIFT, MISDEM (B)
REINKE, SKYLER JAMES 09/24/2018-02:35218AR0002035 B/05 BUTTE CITY-MCCA 09/29/2018-06:12
02/14/1996 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1801559 5 Days 0.00 09/29/2018
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
45-6-301 THEFT, SHOPLIFT, MISDEM (B)
SILAS, JULLOYD NIYAGO 09/19/2018-13:10218AR0002013 F/05 BUTTE JUSTICE-W 09/28/2018-17:07
07/15/1982 ********* BSBLED WARRANT 4700I1801540 9 Days 100000.00 09/28/2018
45-7-206 TAMPERING WITH WITNESSES, FELONY
ARMSTRONG, CHARLES ALLEN 09/03/2018-03:54218AR0001880 D/01 LEWIS & CLARK C 09/28/2018-15:04
02/04/1983 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 25 Days 0.00 09/28/2018
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
61-8-401 DUI - (REFUSAL), MISDEM
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
45-6-205 POSSESSION OF BURGLARY TOOLS, MISDEM
TOTAL 11