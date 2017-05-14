City Desk
BSB jail roster for May 18, 2017
BOOKED
Prisoner / DOB / SocSec / Agency# Booked Booking# Pod Hold For / Bond Release
JAMES, TANISHA MARIE 05/17/2017-20:57217AR0000997 H1/02 BUTTE JUSTICE/B -
09/14/1996 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700827 1 Days 385.00
61-8-316 FLEEING FROM/ELUDING POLICE, MISDEM
61-8-301 RECKLESS DRIVING, MISDEM (A)
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
FRY, DAWN MARIE 05/17/2017-20:36217AR0000996 H1/01 BUTTE CITY COUR -
12/11/1975 ********* BSBLED WARRANT 4700E1700826 1 Days 2500.00
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
COURTNEY, GARY WAYNE 05/17/2017-19:39217AR0000995 H2/02 BUTTE CITY COUR -
08/20/1992 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 1 Days 0.00
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, MISDEM
VALENZUELA, RICARDO 05/17/2017-16:08217AR0000994 PC/01 BUTTE JUSTICE C -
04/04/1986 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 1 Days 0.00
45-5-206 PFMA - REASONABLE APPREHENSION, FELONY
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
EVANS, JAMES JEAN 05/17/2017-15:17217AR0000993 H2/01 DOC/BUTTE CITY -
12/20/1977 ********* DOC WARRANT 4700E1700825 1 Days 5000.00
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, FELONY (F)
SHOLEY, KYLE ROBERT 05/17/2017-10:45217AR0000992 H3/01 BUTTE JUSTICE C -
10/06/1992 ********* BSBLED WARRANT 4700E1700824 1 Days 100000.00
45-5-213 ASSAULT WITH WEAPON, FELONY
45-5-202 ATTEMPTED DELIBERATE HOMICIDE, FELONY
TOTAL 6
ON HAND
Prisoner / DOB / SocSec / Agency# Booked Booking# Pod Hold For / Bond Release
UPHAM, GWEN LESLEY 05/16/2017-17:41217AR0000989 A/07 OUT OF COUNTY - -
08/10/1971 ********* BSBLED WARRANT 4700E1700821 2 Days 0.00
ZZZ-MHPWAR MONTANA HIGHWAY PATROL WARRANT, MISDEM
SCHROEDER, DALE DEAN 05/16/2017-14:26217AR0000986 E/05 BUTTE JUSTICE C -
12/17/1969 ********* AO3005333WARRANT 4700E1700818 2 Days 0.00
46-23-507 FAIL TO REGISTER AS OFFENDER, FELONY
HUNT, ERIK ROBERT 05/16/2017-10:00217AR0000984 B/01 BUTTE JUSTICE - -
03/07/1979 ********* BSBLEA WARRANT 2 Days 10000.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
MATTIX, GARY EDWARD 05/15/2017-14:47217AR0000981 B/02 BUTTE DISTRICT -
08/11/1987 ********* BSBLED WARRANT 4700E1700814 3 Days 75000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-8-316 CARRYING CONCEALED WEAPON, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
45-7-308 BAIL JUMPING, FELONY
ABAD, BRANDIE LEE 05/15/2017-01:00217AR0000979 A/10 BUTTE JUSTICE-W 05/25/2017-06:00
03/08/1979 ********* BSBLED WARRANT 4700E1700810 3 Days 808.00 SCHEDULED
ZZZ-MHPWAR MONTANA HIGHWAY PATROL WARRANT, MISDEM
ATKINS, TIMOTHY JAMES 05/14/2017-02:55217AR0000977 C/05 BUTTE JUSTICE C -
06/14/1978 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700808 4 Days 10000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
SHOOK, NICKOLAS JAMES 05/13/2017-15:35217AR0000974 D/04 BUTTE DISTRICT -
08/12/1987 ********* BSBLED WARRANT 4700E1700811 5 Days 75000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
BRADFORD, CALLEN JOSEPH 05/13/2017-11:17217AR0000973 F/13 BUTTE JUSTICE C -
03/01/1971 ********* AO37415 ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700807 5 Days 5000.00
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
STURGILL, TIMOTHY MARTIN 05/12/2017-15:55217AR0000967 F/02 MASC PROGRAM -
03/20/1987 ********* DOC WARRANT 6 Days 0.00
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
GUSTAFSON, SABRINA LYNN 05/11/2017-21:11217AR0000962 A/20 BUTTE JUSTICE-K -
12/25/1977 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700812 7 Days 80000.00
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
45-8-101 DISORDERLY CONDUCT, MISDEM (C)
45-5-210 ASSAULT ON PEACE OFFICER, FELONY
45-5-210 ASSAULT ON PEACE OFFICER, FELONY
SPEAKTHUNDER, ROBERT PAUL 05/10/2017-16:30217AR0000958 F/08 AP&P -
04/18/1983 ********* APP WARRANT 4700E1700793 8 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
SWEET, LAWRENCE EARL 05/10/2017-12:02217AR0000957 B/03 BUTTE JUSTICE-W -
12/20/1956 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700801 8 Days 50000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
CUMMINGS, DAVID ALLEN 05/09/2017-13:27217AR0000951 C/01 BUTTE DISTRICT -
04/25/1985 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700791 9 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-6-308 UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH, MISDEM
FOX, KRISTINA LYNN 05/09/2017-02:05217AR0000949 A/21 BUTTE DISTRICT- -
03/29/1982 ********* BSBLED WARRANT 4700E1700785 9 Days 35000.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
SPEAKTHUNDER, THOMAS JAKE 05/08/2017-22:35217AR0000948 F/06 AP&P -
07/28/1977 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700784 10 Days 0.00
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, MISDEM
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
GIRARD, RICHARD PAUL JR 05/07/2017-00:15217AR0000939 F/07 BUTTEJUSTICE CO -
06/22/1979 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 11 Days 25000.00
45-6-203 CRIMINAL TRESPASS TO PROPERTY, MISDEM
45-6-101 CRIMINAL MISCHIEF, MISDEM
45-5-213 ASSAULT WITH WEAPON, FELONY
KELLY, MICHAEL DEAN 05/04/2017-16:39217AR0000916 B/06 BUTTE DISTRICT- -
11/30/1961 ********* BSBLED WARRANT 14 Days 0.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
DENNY, MISTY MICHELLE 05/04/2017-13:06217AR0000913 A/01 AP&P -
03/23/1988 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700751 14 Days 0.00
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
DRISCOLL, RAYMOND JOSEPH 05/03/2017-18:28217AR0000908 B/05 AP&P -
09/09/1987 ********* DOC WARRANT 4700E1700747 15 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
RISHER, ANTHONY JOSEPH 05/02/2017-19:24217AR0000899 B/10 BUTTE DISTRICT- -
12/25/1986 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700741 16 Days 50000.00
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
EVANS, JASON DWIGHT 05/01/2017-14:21217AR0000891 E/06 BUTTE DISTRICT- -
08/08/1983 ********* BSBLED WARRANT 17 Days 0.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
BRIAN, JOSEPH PATRICK JR 05/01/2017-13:17217AR0000890 E/13 BUTTE JUSTICE-K -
07/01/1977 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700735 17 Days 20000.00
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
LITTLEBIRD, JOSHUA 04/26/2017-16:10217AR0000854 C/09 MSP -
05/24/1989 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1700711 22 Days 0.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
STORNI, DUNCAN JOSEPH 04/25/2017-16:30217AR0000843 B/07 BUTTE DISTRICT- -
06/24/1997 ********* BSBLED WARRANT 4700D1700702 23 Days 0.00
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, MISDEM
BURCH, ANYSSA MARIE 04/24/2017-17:55217AR0000829 A/14 BUTTE CITY/JUST -
02/24/1997 ********* BSBLED WARRANT 4700D1700689 24 Days 9835.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
CRUMP, THOMAS GREGORY 04/23/2017-05:50217AR0000820 E/01 BUTTE JUSTICE/D -
10/03/1972 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1700679 25 Days 80000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-6-204 BURGLARY, NON-RESIDENCE, FELONY
SCHADLER, DENNIS MATTHEW 04/22/2017-01:15217AR0000816 C/02 BUTTE JUSTICE-K -
10/01/1983 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 26 Days 20000.00
45-5-601 PURCHASING PROSTITUTION, MISDEM
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
45-5-502 SEXUAL ASSAULT, FELONY (A)
WASSON, JAMES FRANKLIN 04/20/2017-15:33217AR0000806 C/06 BUTTE JUSTICE C -
06/26/1988 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1700704 28 Days 100000.00
61-8-316 FLEEING FROM/ELUDING POLICE, MISDEM
61-8-301 RECKLESS DRIVING, MISDEM (A)
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
61-8-401 DUI - (REFUSAL), MISDEM
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
KELLEDY, SEAN MICHAEL 04/19/2017-13:28217AR0000795 E/02 BUTTE CITY/DIST -
10/30/1972 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 29 Days 125000.00
46-9-510 SURRENDER OF DEFENDANT, MISDEM
ZZZ-OOJMISD OUT OF JURISDICTION - MISD, MISDEM
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
52-3-811 ELDER ABUSE, MISDEM
DUDLA, NICHOLAS WAYNE 04/18/2017-13:50217AR0000786 B/09 BUTTE JUSTICE/D -
06/06/1989 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1700652 30 Days 90000.00
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-5-210 ASSAULT ON PEACE OFFICER, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
BOUSHIE, BILLIE LOUISE 04/17/2017-21:22217AR0000780 A/02 PASSAGES ASC PR -
01/20/1985 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1700650 31 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
WHITE, DENNIS ALBERT 04/15/2017-02:15217AR0000768 F/05 BUTTE JUSTICE/D -
03/15/1972 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1700635 33 Days 50500.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
45-5-202 AGGRAVATED ASSAULT, FELONY
WILLIAMS, DERRICK DESHAUN 04/13/2017-23:00217AR0000757 MED1/01 BUTTE JUSTICE/D -
08/14/1981 ********* BSBLED WARRANT 35 Days 150000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
NELSON, SHELLY NICOLE 04/13/2017-15:50217AR0000755 A/15 BUTTE JUSTICE/A -
07/21/1976 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1700625 35 Days 25000.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
BRADLEY, JOSHUA WILLARD 04/11/2017-16:37217AR0000732 B/04 MSP -
11/26/1990 ********* DOC WARRANT 4700D1700610 37 Days 0.00
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
MCLEOD, MIKAYLA DEANN 04/11/2017-10:50217AR0000729 A/06 PASSAGES ASC PR -
06/22/1992 ********* DOC WARRANT 37 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
GAVINSKY, DANIEL WAYNE 04/10/2017-21:35217AR0000725 F/11 MASC PROGRAM -
10/28/1978 ********* DOC WARRANT 38 Days 0.00
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
BOYD, LONNIE JACKSON 04/06/2017-06:20217AR0000688 D/02 BUTTE JUSTICE C -
07/14/1965 ********* BSBLED WARRANT 4700D1700577 42 Days 55000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (B)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
45-5-201 ASSAULT, SIMPLE, MISDEM
THRASHER, TRISTA ASHLEY 04/02/2017-03:38217AR0000666 A/03 ELKHORN/NEED PA -
03/08/1984 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700D1700563 46 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-7-306 ESCAPE, FELONY
TAYLOR, VAUGHN DENNIS 03/31/2017-16:45217AR0000656 MIN/01 BUTTE DISTRICT/ -
01/27/1977 ********* BSBLED WARRANT 4700C1700551 48 Days 100500.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
SHEA, PATRICK WILLIAM 03/29/2017-16:15217AR0000624 W/H/01 BUTTE DISTRICT- -
12/04/1955 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700533 50 Days 75000.00
45-5-625 SEXUAL ABUSE OF CHILDREN, FELONY
SHIELDS, JESSE LEE 03/28/2017-09:26217AR0000619 F/16 MASC PROGRAM -
07/23/1989 ********* DOC WARRANT 4700C1700523 51 Days 0.00
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
MCINTEE, ROBERT STEVAN 03/27/2017-22:50217AR0000613 E/04 BUTTE JUSTICE-K -
07/21/1954 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700518 52 Days 10000.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
GRIFFIN, WILLIAM JOSEPH 03/27/2017-17:00217AR0000611 E/03 BUTTE JUSTICE-K -
01/01/1969 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700516 52 Days 5000.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
61-8-401 DUI DRUGS OR ALCOHOL, MISDEM
WHITE, LARRY JASON 03/27/2017-16:12217AR0000608 E/08 BUTTE DISTRICT- -
05/06/1971 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700513 52 Days 75000.00
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
KARNES, DIANA MICHELLE 03/22/2017-14:10217AR0000573 A/04 DOC -
10/11/1982 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONENEEDED 57 Days 0.00
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
ZAGRANIS, JOHN LAWRENCE JR 03/21/2017-17:36217AR0000568 D/03 BUTTE JUSTICE/G -
10/02/1983 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700491 58 Days 25000.00
45-5-210 ASSAULT ON PEACE OFFICER, FELONY
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
AMMERMANN, TRAVIS BAYRON 03/20/2017-17:19217AR0000559 C/08 BUTTE DISTRICT- -
08/01/1979 ********* BSBLED WARRANT 4700C1700468 59 Days 100000.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
MARRY, JEREMIAH BURTON JAMES 03/19/2017-21:00217AR0000556 D/01 BUTTE DISTRICT- -
11/10/1985 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 60 Days 31000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
CHURCH, NICOLE SUZANNE 03/16/2017-19:08217AR0000507 A/16 DOC -
09/30/1980 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700419 63 Days 0.00
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL (F)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-6-325 FORGERY/COUNTERFEIT, MISDEM
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
KIFER, TARON THOMAS 03/16/2017-12:04217AR0000505 MIN/08 DOC -
06/07/1984 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONNEEDED 63 Days 0.00
45-5-212 ASSAULT ON MINOR, FELONY
45-5-212 ASSAULT ON MINOR, FELONY
DANIELS, WILLIAM RICHARD 03/16/2017-11:15217AR0000503 MIN/07 BUTTE JUSTICE-K -
12/02/1976 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700416 63 Days 16000.00
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
46-23-1012 PROBATION VIOLATION, VIOL
DESHAZO, MICHAEL JOHN 03/15/2017-22:56217AR0000501 E/07 BUTTE DISTRICT- -
03/12/1991 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 64 Days 50000.00
61-11-213 HABITUAL OFFENDER OPER. VEH, MISDEM
61-8-316 FLEEING FROM/ELUDING POLICE, MISDEM
61-8-401 DUI DRUGS OR ALCOHOL, MISDEM
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (B)
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
WEBB, MATTHEW DOUGLAS 03/15/2017-21:18217AR0000499 E/15 BUTTE DISTRICT- -
07/14/1994 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700413 64 Days 25000.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-9-206 USE PROPERTY SUBJ TO FORFEITUR, FELONY (C)
JEAKINS, LAURRIE ANNE 03/09/2017-08:49217AR0000456 A/05 MWP -
05/22/1963 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700C1700372 70 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
MONAHAN, JASON FRITZ 03/01/2017-13:46217AR0000401 E/16 MASC PROGRAM -
07/23/1985 ********* DOC WARRANT 4700C1700323 78 Days 0.00
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (B)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
BOOTH, MITCHELL JEROME 02/28/2017-09:50217AR0000392 F/04 BUTTE DISTRICT- -
01/25/1957 ********* BSBLED WARRANT 79 Days 1000.00
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, FELONY
45-5-626 VIOLATION OF PROTECTION ORDER, VIOL
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
CODY, AMBER MARIE 02/27/2017-15:45217AR0000389 A/11 PASSAGES-ASRC P -
01/12/1983 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700B1700309 80 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
MCMANAMON, SHANE CHRISTOPHER 02/27/2017-13:49217AR0000387 B/12 BUTTE CITY-WING 02/19/2018-06:30
06/02/1988 ********* BSBLED WARRANT 4700B1700315 80 Days 0.00 SCHEDULED
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, MISDEM
45-7-303 OBSTRUCTING JUSTICE, MISDEM (D)
45-6-301 THEFT, SHOPLIFT, MISDEM (B)
SPROLES, CLINTON TODD 02/26/2017-00:20217AR0000379 C/07 BUTTE DISTRICT- -
07/13/1962 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700B1700303 81 Days 25000.00
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
61-8-401 DUI - (REFUSAL), FELONY
MILLER, HAROLD JAMES JR 02/24/2017-18:30217AR0000368 MIN/02 BUTTE DISTRICT- -
07/20/1947 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700B1700294 83 Days 50000.00
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
JOHNSON, RONALD ALLAN 02/23/2017-21:20217AR0000364 B/11 BUTTE DISTRICT- -
07/21/1952 ********* BSBLED WARRANT 4700B1700289 84 Days 50000.00
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
GEE, SAMUEL FRANICIS 02/21/2017-18:06217AR0000337 C/04 DOC -
02/11/1992 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 86 Days 0.00
45-6-325 FORGERY/COUNTERFEIT, MISDEM
45-6-325 FORGERY/COUNTERFEIT, MISDEM
45-6-317 DECEPTIVE PRACTICE/CREDIT CARD, MISDEM
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
HARRISON, DYLAN JO 02/14/2017-12:45217AR0000309 E/09 BUTTE DISTRICT- -
05/02/1994 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700B1700245 93 Days 50000.00
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
45-6-301 THEFT, SHOPLIFT, MISDEM (B)
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
MCCLANAHAN, DAKOTA JAMES 02/12/2017-16:42217AR0000300 E/10 BUTTE DISTRICT- -
02/26/1996 ********* BSBLED WARRANT 4700E1700745 95 Days 0.00
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, FELONY
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, MISDEM (D)
BINGMAN, CRYSTAL DAWN 02/12/2017-13:16217AR0000299 A/12 PASSAGES ASC PR -
04/29/1983 ********* DOC WARRANT 4700B1700238 95 Days 0.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
52-3-811 ELDER ABUSE, MISDEM
REAMS, JOSHUA WAYNE 02/10/2017-18:27217AR0000290 MIN/04 JEFFERSON COUNT -
08/15/1982 ********* OTHER ON-SITE ARREST (CUSTODY) 97 Days 100000.00
ZZZ-OOJHOLD OUT OF JURISDICTION HOLD, FELONY
WELDON, SHAWN ANDREW 02/09/2017-12:20217AR0000273 C/03 BUTTE JUSTICE-K -
11/19/1967 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700B1700230 98 Days 100000.00
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
MACDONALD, BRUCE MARVIN 01/27/2017-13:20217AR0000190 F/12 DOC -
09/28/1971 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700A1700144 111 Days 0.00
45-7-306 ESCAPE, FELONY
MCDONALD, KYLIE DANIELLE 01/23/2017-14:15217AR0000159 A/09 BUTTE DISTRICT- -
06/12/1993 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONENEEDED 115 Days 25000.00
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
BENNETT, CONRAD MICHAEL 01/08/2017-04:08217AR0000053 MED2/01 BUTTE JUSTICE-W -
05/07/1971 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700A1700041 130 Days 25000.00
45-5-213 ASSAULT WITH WEAPON, FELONY
RUBUSCH, MARVIN GERHARDT 01/06/2017-09:15217AR0000047 E/11 BUTTE DISTRICT- -
12/25/1976 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700A1700039 132 Days 0.00
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-5-201 ASSAULT, SIMPLE, MISDEM
45-5-201 ASSAULT, SIMPLE, MISDEM
45-5-201 ASSAULT, W/CUTS/BROKEN BONES, FELONY
ODONNELL, TARA ARLINE 01/03/2017-10:24217AR0000016 A/13 BUTTE DISTRICT- -
02/28/1985 ********* BSBLED WARRANT 4700A1700011 135 Days 35000.00
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, MISDEM
LOPEZ, LEE LOYD 12/29/2016-17:25216AR0002625 F/14 MASC PROGRAM -
08/11/1972 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700L1602179 140 Days 0.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
45-5-206 PFMA - REASONABLE APPREHENSION, FELONY
45-5-206 PFMA - MINOR INJ/PHYSICAL CONT, FELONY
WRIGHT, JOSEPH JAY 12/28/2016-15:40216AR0002605 B/08 BUTTE DISTRICT- -
12/25/1964 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700L1602187 141 Days 25000.00
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, MISDEM (B)
61-9-405 OBSTRUCTED WINDOWS, MISDEM (A)
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
61-6-301 NO LIABILITY INSURANCE IN EFF., MISDEM (A)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
61-5-102 DRIVING W/OUT VALID D/L, MISDEM (A)
61-8-401 DUI DRUGS OR ALCOHOL, MISDEM
FUGLE, RANDY JAMES 12/27/2016-11:00216AR0002598 F/03 BUTTE DISTRICT- -
10/09/1979 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700L1602186 142 Days 0.00
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
RUPERT, THOMAS WILLIAM 11/06/2016-01:49216AR0002238 C/12 BUTTE DISTRICT- -
12/09/1991 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700K1601850 193 Days 0.00
45-7-302 OBSTRUCTING A PEACE OFFICER, FELONY (D)
45-5-401 ROBBERY, FELONY
TAYLOR, BRIAN JOSEPH 10/28/2016-23:50216AR0002175 F/15 BUTTE DISTRICT- -
03/19/1990 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700J1601798 202 Days 13585.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
61-8-309 SPEEDING, MISDEM (A)
61-6-302 FAILURE TO SHOW PROOF OF INS, MISDEM
61-5-212 DRIVE WHILE SUSP. OR REVOKED, MISDEM
61-8-401 DUI DRUGS OR ALCOHOL, MISDEM
61-7-105 FAIL TO ID, SELF AND VEHICLE, MISDEM
45-7-301 RESISTING ARREST, MISDEM (C)
EVANS, AARON 09/02/2016-22:20216AR0001768 F/10 CONNECTIONS COR -
09/15/1982 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700I1601461 258 Days 0.00
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, FELONY
46-18-203 REVOCATION OF SENTENCE, FELONY
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, MISDEM (B)
45-6-301 BUY/POSSESS STOLEN PROPERTY, MISDEM
WILLIAMS, CHRISTOPER THOMAS 07/18/2016-14:33216AR0001438 E/14 BUTTE DISTRICT- -
08/05/1975 ********* BSBLED WARRANT NONENEEDED 304 Days 52000.00
46-9-503 VIOLATION OF RELEASE CONDITION, VIOL
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
SCHLEPP, STEVEN PAUL 07/07/2016-16:50216AR0001366 MIN/06 BUTTE DISTRICT- -
10/22/1974 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700G1601120 315 Days 40000.00
45-5-625 SEXUAL ABUSE OF CHILDREN, FELONY
45-5-503 SIWOC, FELONY
SEGNA, WILLIAM LUKE 06/24/2016-20:10216AR0001282 F/01 BUTTE DISTRICT- -
11/17/1983 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) HOLLAND 328 Days 350000.00
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, FELONY
ZZZ-ADDLCHRGE SEE COMMENTS, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
ZZZ-MHPWAR MONTANA HIGHWAY PATROL WARRANT, MISDEM
45-7-309 CRIMINAL CONTEMPT, MISDEM
45-5-207 CRIMINAL ENDANGERMENT, FELONY
HOUSE, ROBERT ANTHONY 06/08/2016-08:49216AR0001160 F/09 BUTTE DISTRICT- -
12/26/1989 ********* BSBLED WARRANT 4700F1600925 344 Days 40000.00
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
45-9-102 POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, FELONY (B)
45-9-206 USE PROPERTY SUBJ TO FORFEITUR, FELONY (C)
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
45-9-103 POSSESSION WITH INTENT TO SELL, FELONY (A)
STEVENS, BRADLEY KIRK 04/12/2016-12:43216AR0000732 E/12 BUTTE DISTRICT- -
07/03/1971 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700F1601020 401 Days 0.00
45-6-204 AGGRAVATED BURGLARY, FELONY
RUCKDASCHEL, DAVID SAMUEL 02/19/2016-00:10216AR0000346 C/11 MSP -
01/13/1970 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700B1600267 454 Days 0.00
45-6-301 THEFT, ALL OTHERS, FELONY (B)
46-23-1023 PAROLE VIOLATION, VIOL (F)
MCLARNON, RICHARD DON PAUL 11/17/2015-17:39215AR0002248 MIN/05 MSP/GRANITE COU -
03/10/1981 ********* BSBLED WARRANT 4700K1500701 548 Days 185.00
ZZZ-OOJMISD OUT OF JURISDICTION - MISD, MISDEM
45-5-625 SEXUAL ABUSE OF CHILDREN, FELONY
45-5-503 SIWOC, FELONY
TOTAL 86
RELEASED
Prisoner / DOB / SocSec / Agency# Booked Booking# Pod Hold For / Bond Release
RICHOTTE, MICHAEL WADE 05/17/2017-22:08217AR0000998 MIN/16 BUTTE CITY COUR 05/17/2017-22:34
08/20/1989 ********* DOC ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700828 0 Days 585.00 05/17/2017
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
CAMPBELL, ROBERT JOSEPH 05/16/2017-13:45217AR0000985 B/01 BUTTE JUSTICE C 05/17/2017-14:37
05/27/1977 ********* MHP WARRANT 4700E1700817 1 Days 0.00 05/17/2017
ZZZ-MHPWAR MONTANA HIGHWAY PATROL WARRANT, MISDEM
HOUSEL, MOLLY JULIA 05/15/2017-11:03217AR0000980 H2/01 SERVING SENTENC 05/17/2017-11:04
10/02/1976 ********* BSBLED ON-SITE ARREST (CUSTODY) NONENEEDED 2 Days 0.00 05/17/2017
ZZZ-SENTENCE SERVING SENTENCE, MISDEM
YORK, SHIRLEY DELORES 05/11/2017-12:43217AR0000960 A/18 MISSOULA CO 05/17/2017-13:20
06/29/1970 ********* OTHER ON-SITE ARREST (CUSTODY) 4700E1700795 6 Days 10000.00 05/17/2017
45-10-103 POSSESS DRUG PARAPHERNALIA, MISDEM (C)
ZZZ-OOJFEL OUT OF JURISDICTION - FELONY, FELONY
TOTAL 4